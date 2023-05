Witten: Autofahrer flüchtet nach Unfall auf Pferdebachstraße

Die Polizei sucht nach einem Unfall in Witten nach Zeugen.

Witten. Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Pferdebachstraße in Witten verletzt worden. Der Verursacher flüchtete. Die Polizei nennt Details.

Die Polizei sucht nach einem Unfall in Witten einen Autofahrer, der einen Motorradfahrer am späten Mittwochabend, 10. Mai, auf der Pferdebachstraße angefahren hat.

Wittener wird leicht verletzt

Laut Polizei war ein 32-jähriger Mann aus Witten mit seinem Leichtkraftrad gegen 22.15 Uhr in Richtung Ardeystraße unterwegs, als er im Bereich des Kreisverkehrs zur Schlachthofstraße abbremsen musste. Der Autofahrer fuhr mit seinem türkisblauen Wagen mit Wittener Kennzeichen auf das Krad auf, so die Ermittler. Dabei stürzte der Motorradfahrer und wurde leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer fuhr in Richtung Schlachthofstraße davon. Er soll 35 bis 42 Jahre alt sein und wenige dunkle Haare, fast eine Glatze, haben.

Lesen Sie auch:

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-5206 um Zeugenhinweise.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten