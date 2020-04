Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall in Witten.

Polizei Witten: Autofahrer fährt nach Unfall an Ampel einfach davon

Witten Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall, der sich am Donnerstagabend am Crengeldanz ereignet hat. Denn der Verursacher fuhr einfach davon.

Einfach abgehauen ist ein Autofahrer nach einem Auffahrunfall am Donnerstagabend. Gegen 21 Uhr war der Flüchtige an einer roten Ampel auf der Crengeldanzstraße in der Höhe der Hausnummer 84 auf den Wagen eines 38-jährigen Bochumers aufgefahren.

Beide Beteiligten stiegen aus, um die Schäden zu begutachten. Doch noch bevor die Polizei verständigt werden konnte, stieg der Unfallfahrer einfach wieder in sein Auto und fuhr davon.

Die Polizei sucht Zeugen

Nun sucht die Polizei Zeugen. Der Flüchtige wurde als circa 30 bis 40 Jahre alt und 170 bis 180 cm groß beschrieben. Er soll südländisch aussehen und kurze dunkle Haare haben. Bekleidet war er mit einer hellgrauen Jogginghose und einem T-Shirt. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Skoda Yeti gehandelt haben.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0234 909-5105.

Hier gibt es mehr Nachrichten aus Witten.