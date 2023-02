Ein Rentner ist in Witten am Mittwoch (8.2.) von einem Auto angefahren worden, das gerade ein Grundstück verlassen wollte.

Unfall Witten: Autofahrer erfasst Fußgänger an Dortmunder Straße

Witten. Ein Fußgänger ist in Witten von einem Auto angefahren worden und kam ins Krankenhaus. Der Fahrer wollte mit seinem Pkw ein Grundstück verlassen.

Ein Fußgänger ist am Mittwoch (8.2.) in Witten von einem Auto angefahren worden. Der 68-jährige Rentner wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfall hatte sich am frühen Morgen gegen 7 Uhr ereignet, als ein 63-Jähriger mit seinem Auto sein Grundstück verlassen wollte, das sich im Bereich zwischen Westfalenstraße und Wittener Bruch befindet. Der Fahrer wollte rechts auf die Dortmunder Straße abbiegen.

Mann auf Fußweg angefahren

Zur gleichen Zeit war der 68-jährige Wittener zu Fuß auf dem Gehweg der Dortmunder Straße unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß. Der Mann stürzte und musste schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

