Witten: Australische Stripper-Combo lässt die Hüllen fallen

Ihre muskulösen Körper präsentieren die Männer der Stripper-Combo Thunder From Down Under im Wittener Saalbau

Witten. Sie machen es noch einmal: Die Australische Stripper-Combo Thunder From Down Under kommt wieder nach Witten. Wann es so weit ist.

Sie machen es noch einmal: Die australischen Stripper namens Thunder From Down Under lassen wieder in Witten die Hüllen fallen. Die Fans müssen sich aber noch ein bisschen in Geduld üben. Am 9. April nächsten Jahres ist es so weit.

Im Saalbau waren die Männer schon einmal zu sehen, das liegt allerdings schon einige Zeit zurück. Damals sorgte die Combo für „donnernde“ Unterhaltung, denn hämmernde Bässe gehörten zu der prickelnden Show. Die Männer präsentierten vor einem ausschließlich weiblichen Publikum ihre muskulösen Körper in unterschiedlichen Rollen: als Cowboy, Soldat oder Bauarbeiter. Auch für die Show im kommenden April verspricht der Veranstalter „fesselnde Perfomances“ und „mitreißende Choreographien“.

In Witten startet die Deutschlandtour

Die Truppe habe bereits eine beeindruckende Anzahl von Awards und Auszeichnungen erhalten, heißt es in der Ankündigung. Bei Auftritten in Las Vegas seien die Shows stets ausverkauft. Promis wie Heidi Klum, Britney Spears oder Kelly Clarkson „sahen sich bereits die Aufführungen der attraktiven Australier an“.

Die neue Deutschlandtour beginnt in Witten und führt die Männer weiter nach Ahlen, München, Hamburg und Köln. Tickets für den Saalbau gibt es ab 50 Euro unter 0234/9471940 und auf www.lb-events.de

