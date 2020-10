Witten: Arztpraxen bieten Infekt-Sprechstunden am Samstag an

Wegen der bevorstehenden Erkältungssaison bieten ausgewählte Praxen auch in Witten ab Samstag (10.10.) zusätzliche Infekt-Sprechstunden an.

Witten. Die Erkältungssaison trifft dieses Jahr auf Corona. Ab Samstag bieten Arztpraxen auch in Witten deshalb zusätzliche Sprechstunden an.

Erkältung, Grippe – und das Coronavirus: Die bevorstehenden Herbst- und Wintermonate dürften in diesem Jahr sowohl für die niedergelassenen Ärzte als auch für die Patienten zu einer besonderen Herausforderung werden. Daher hat die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) ein neues Konzept ins Leben gerufen: In ausgewählten Arztpraxen finden ab dem kommenden Wochenende an Samstagen zusätzliche Infekt-Sprechstunden statt.

„Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich nicht genau abschätzen, wie sich die alljährliche Grippewelle, die aktuelle Corona-Pandemie und die Situation in den Vertragsarztpraxen in den kommenden Monaten entwickeln werden“, sagt Dr. Dirk Spelmeyer, Vorstandsvorsitzender der KVWL. Ziel sei es ein flächendeckendes Versorgungsangebot für Infekt-Patienten in den Praxen zu organisieren.

Auch Wittener Praxen bieten zusätzliche Sprechstunde an

Die zusätzlichen Infekt-Sprechstunden starten am Samstag, 10. Oktober. Patienten mit klassischen Infekt-Symptomen wie beispielsweise Husten, Schnupfen, Fieber oder Atemwegsbeschwerden können sich dann – nach telefonischer Anmeldung – an eine diensthabende Arztpraxis in ihrer Region wenden. Die Sprechzeiten sind von 9 bis 13 Uhr.

Wann welche und wie viele Praxen geöffnet sind, erfahren Patienten auf der Webseite der KVWL unter www.kvwl.de/coronavirus oder telefonisch über den Patientenservice unter 116117. Am 10. und 24. Oktober übernimmt in Witten die Gemeinschaftspraxis Dr. Meinshausen und Kollegen (02302/973600) die zusätzliche Sprechstunde, am 31. Oktober die Praxis Dr. Volkhart Mezger (02302/56935). Am 17. Oktober gibt es in Witten keine Sprechstunde.

