Witten. Schüler, die im Unterricht keine Maske tragen können, brauchen aussagekräftige Atteste. Das ist richtig so – auch beim jetzigen Streit in Witten.

Das Oberverwaltungsgericht Münster hat im September klargestellt: Ärztliche Bescheinigungen zur Befreiung von der Maskenpflicht im Unterricht müssen aussagekräftig sein. Atteste, die nur erwähnen, dass jemand aus gesundheitlichen Gründen von der Maske zu befreien sei, reichten nicht aus. Dies ist zu begrüßen, um den Eindruck von Gefälligkeitsattesten zu vermeiden.

Denn Masken im Unterricht sind wichtig, da Kinder auf viele Mitschüler treffen. Noch besser wäre es, wenn in Schulen und auf deren Gelände zusätzlich immer der coronakonforme Mindestabstand eingehalten würde. Die Schulleitung des Schiller-Gymnasiums hat sich entschieden, die drei Brüder nicht in die Schule zu lassen, so lange sie keine Masken tragen, beziehungsweise – aus Sicht des stellvertretenden Schulleiters – keine stichhaltigen Atteste beibringen, warum sie das nicht tun.

Was in den Bescheinigungen steht, die die Leitung des Gymnasiums nicht anerkennt, darüber darf die Schule nicht sprechen. Die Bezirksregierung in Arnsberg ist mit dem Fall befasst. Es dürfte Schulen und Eltern mit ähnlichen Masken-Problemen interessieren, wie sie ihn entscheidet. Denn der Streitfall in Witten ist kein Einzelfall.