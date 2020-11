Witten: Architekten-Brüder bauen Erweiterung des Landtags

Die in Witten aufgewachsenen Architekten Ansgar und Benedikt Schulz haben den Wettbewerb um die Erweiterung des Düsseldorfers Landtags gewonnen. Mit ihrem Entwurf von vier ringförmigen und miteinander verbundenen Gebäuden konnten die Brüder, die ein Architekturbüro in Leipzig führen, die Jury überzeugen.

Der Vorsitzende des Preisgerichts, Professor Jörg Aldinger, lobt, bei dem Entwurf sei es gelungen, die Architektur des Landtags fortzuschreiben und neu zu interpretieren. Es sei eine „wunderbare Symbiose von Gegenwart und Zukunft in Städtebau, Landschaftsplanung und Architektur“ .

So soll das Foyer im neuen Landtag aussehen. Foto: Schulz und Schulz

Auch Stephan Keller, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf betont: „Dem Gewinnerentwurf des Büros ,Schulz und Schulz’ gelingt eine wirklich angemessene Erweiterung des bestehenden Landtagsgebäudes. Ich freue mich, dass das Parlaments- und Regierungsviertel damit einen hochattraktiven Neubau erhält.“

„Die Erweiterung des Landtags liegt uns als Projekt besonders am Herzen“

Die beiden ausgezeichneten Professoren freuen sich auf die neue Aufgabe: „Die Erweiterung des Landtags liegt uns als Projekt besonders am Herzen, denn geboren und aufgewachsen sind wir in Witten, studiert haben wir in Aachen, somit die ersten rund 25 Jahre unseres Lebens in NRW verbrach t“, so Ansgar und Benedikt Schulz. Und auch zum Landtag selbst haben sie eine enge Beziehung: „Der Architekt des Landtagsgebäudes, Fritz Eller, war unser Lehrmeister an der Universität.“

Die Erweiterung des Landtagsgebäudes und die Landschaftsplanung waren europaweit ausgeschrieben worden. Das Preisgericht habe sich mit 34 Entwürfen befasst, neun seien in die engere Auswahl gekommen, hieß es. Laut dem Siegerentwurf sollen die ringförmigen Gebäude Glasfassaden bekommen und begrünte Dächer erhalten. Es soll zudem höchsten Nachhaltigkeits- und Energiesparansprüchen genügen, zum Beispiel durch die intensive Nutzung von Photovoltaik als Bauteile von Sonnenschutz und Brüstungen sowie durch die Verwendung von Holz als nachwachsendem Baustoff.

Acht Jahre als Professoren für Baukonstruktion in Dortmund tätig

Die Professoren Ansgar (li.) und Benedikt Schulz sind in Witten aufgewachsen. Foto: Valentina Seidel

Ansgar und Benedikt Schulz gründeten das Büro „Schulz und Schulz“ im Jahr 1992. Von 2010 bis 2018 lehrten sie als Professoren an der Technischen Universität Dortmund und leiteten dort gemeinsam den Lehrstuhl Baukonstruktion. Seit 2018 sind sie Professoren für Entwerfen und Konstruieren an der Architekturfakultät der TU Dresden.

Landtag war für drei Fraktionen geplant Das 1988 fertiggestellte halbrunde Gebäude am Düsseldorfer Rheinufer muss erweitert werden, da der Bedarf an Büro- und Sitzungsräumen in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen ist. Es wurde in den 80er-Jahren für nur drei Fraktionen geplant und wurde im Bauverlauf für vier Fraktionen umgeplant; heute sind es fünf Fraktionen. Die Fraktionen und die Verwaltung des Landtags sind auf vier Liegenschaften in Düsseldorf verteilt, was kontinuierlich steigende Mietkosten in Höhe von derzeit rund drei Millionen Euro jährlich verursacht.

Den Kontakt zu ihrer Heimat haben sie aber nie verloren: „Wenn wir in NRW waren und sind, sei es während unserer Lehrtätigkeit an der TU in der verbotenen Stadt oder zu den Heimspielen des geilsten Clubs der Welt , übernachten wir noch heute in unserer alten Heimatstadt Witten.“

