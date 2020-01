Witten: Arbeitslosigkeit wird bis Mitte 2020 weiter steigen

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Witten im Dezember wieder gestiegen. 3559 Personen waren ohne Job, 132 mehr als im November. „Die Entwicklung ist wie zum Jahresende hin üblich“, sagt Maren Lewerenz, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Hagen, die für Witten und den EN-Kreis zuständig ist. Auch die meisten anderen Kommunen im EN-Kreis verzeichneten einen Anstieg der Arbeitslosigkeit, nur in Wetter und Gevelsberg gab es kleine Rückgänge.

Für die kommenden Monate rechnet die Arbeitsagentur mit weiter nach oben kletternden Arbeitslosenzahlen. „Bis Mitte des Jahres erwarten wir einen moderaten Anstieg“, sagt Agentur-Sprecher Ulrich Brauer. Danach werde sich die Arbeitslosigkeit vermutlich einpendeln. „Zwar über dem aktuellen, aber immer noch auf einem niedrigen Niveau.“ Witten habe im Vergleich zu seinen Nachbarstädten wegen seiner Beschäftigungsstruktur hierbei einen Nachteil.

In Witten werden immer weniger Stellen ausgeschrieben

Einen ersten Schub wird es direkt jetzt im Januar geben. „Da steigen die Zahlen erfahrungsgemäß immer enorm an“, so Brauer. Schuld daran sind zum einen saisonale Gründe, wie die kalte Witterung. Hinzu kommt: „Der 31. Dezember ist der Hauptbefristungstermin für alle möglichen Beschäftigten.“

Info Arbeitslosenquote liegt bei 5,9 Prozent Für den Geschäftsstellenbezirk Witten verzeichnete die Bundesagentur im Dezember 4598 Menschen ohne Job. Das waren 5,3 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote lag im Dezember bei 5,9 Prozent, letztes Jahr waren es zum gleichen Zeitpunkt 5,6 Prozent. Für ganz NRW lag die Quote bei 6,4 Prozent, bundesweit bei 4,9 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosengeldempfänger stieg im Jahresvergleich deutlich an. Im Dezember 2019 bezogen 1597 Personen aus Witten, Wetter und Herdecke diese Unterstützung – knapp 14 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Personen, die Harzt IV bezogen, stieg im gleichen Zeitraum jedoch nur um 1,3 Prozent auf 3001.

Zudem fordert die schwächelnde Konjunktur ihren Preis. „Die Arbeitskräftenachfrage ist ziemlich mau“, sagt Brauer. Für den Geschäftsstellenbezirk Witten, zu dem auch Wetter und Herdecke zählen, verzeichnete die Agentur im vergangenen Jahr rund 2800 neue Stellen; 1000 weniger als noch im Jahr zuvor. Auch im gesamten EN-Kreis war die Nachfrage nach Arbeitnehmern im vergangenen Jahr um mehr als ein Viertel schwächer als noch 2018.

Arbeitslosenquote ist in den letzten sechs Jahren gesunken

Dennoch: Geschäftsführerin Maren Lewerenz spricht von einer „insgesamt stabilen Beschäftigung“ im Kreis. Das abgelaufene Jahr sei das sechste gute Arbeitsmarktjahr im Ennepe-Ruhr-Kreis in Folge gewesen. Seit 2013 ist die Arbeitslosigkeit im Jahresdurchschnitt kontinuierlich gesunken.

„Das gilt auch für Witten, aber nicht ganz so ausgeprägt“, sagt Sprecher Ulrich Brauer. So lag die durchschnittliche Arbeitslosenquote in Witten, Wetter und Herdecke vor sechs Jahren noch bei acht Prozent, heute bei 5,9 Prozent. „Das hätte man früher nicht für möglich gehalten“, betont der 55-Jährige. „Da sind wir in einem Bereich, der schon fast an Vollbeschäftigung grenzt.“

Zwölf Unternehmen haben Kurzarbeit angemeldet

Dieser Trend wird sich im kommenden Jahr aber nicht fortsetzen. Die schwächelnde Konjunktur werde vor allem das export-orientierte, verarbeitende Gewerbe treffen. Der Dienstleistungsbereich von Pflege bis IT koppele sich von diesem Trend weitgehend ab. „Witten mit seinem Schwerpunkt auf dem verarbeitenden Gewerbe wird es schwerer haben als andere Städte im Kreis“, warnt der Arbeitsmarktexperte.

Schon jetzt sei die Stadt ein Hotspot in puncto Kurzarbeit, vor allem wegen der Edelstahlwerke. Diese hatten im September für rund 1400 Beschäftigte Kurzarbeit angemeldet. Insgesamt haben in Witten aktuell zwölf Unternehmen verringerte Arbeitszeiten für ihre Mitarbeiter bei der Arbeitsagentur angezeigt. Betroffen sind davon insgesamt bis zu 1791 Arbeitnehmer aus der Stahl- und Maschinenbau-Branche, aber vereinzelt auch aus Handwerksbetrieben.