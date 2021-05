Witten: Annener sollen ihren Stadtteil von Müll befreien

Witten. Am 5. Juni ist Weltumwelttag. Deshalb sind alle Menschen in Witten-Annen aufgefordert, gemeinsam Müll zu sammeln. Außerdem gibt’s Überraschungen.

Ran an den Müll heißt es am Samstag, 5. Juni, in Annen. Beim großen Cleanup zum diesjährigen Weltumwelttag, sind nicht nur alle Annenerinnen und Annener aufgefordert und eingeladen, nach Herzenslust Müll zu sammeln.

Das kann nicht nur gezielt, sondern auch ganz nebenbei erledigt werden, zum Beispiel beim Spazieren- oder Gassigehen, beim Joggen, Inlinerfahren oder beim gemütlichen Picknick im Park mit Freunden oder der Familie. Am Wullenstadion, im Kreativquartier Annen und auf den Bolzplätzen im Stadtteil wird es von 10 bis 14 Uhr ein Angebot mit zentralen Aktionen geben – wenn es die Inzidenzwerte zulassen, sogar mit sportlich-kreativem Programm.

Betriebsamt Witten sammelt die abgestellten Müllbehälter anschließend ein

Organisatoren der Aktion sind der FSV Witten, das Kreativquartier-Annen, der Stadtsportverband Witten und die Initiatoren des Projekts „witten bolzt“. Gemeinsam gesammelt wird nicht nur für die Sauberkeit im Stadtteil, sondern auch für die Wertschätzung der Umwelt.

So soll es laufen: Handschuhe und Müllbeutel sind an den zentralen Aktionsorten erhältlich. Gerne können auch vorhandene (Garten-)Handschuhe und Tüten verwendet werden. Gesammelter Müll kann mit dem Vermerk „Weltumwelttag“ an öffentlichen Containern und Mülleimern oder an einem der zentralen Aktionsorte abgestellt werden. Dort wird er vom Betriebssamt Witten eingesammelt.

Wer möchte, kann Fotos vom Einsammeln für eine zentrale Veröffentlichung an ssv@stadt-witten.de senden oder selbst in den sozialen Medien unter #RanandenMüll#cleanupAnnen gepostet werden. Nähere Informationen sowie das ausgearbeitete Hygienekonzept können auf der Homepage des Kreativquartiers unter kreativquartier-annen.de eingesehen werden.

