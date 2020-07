An der Universität Witten/Herdecke können noch Unentschlossene das Studieren probieren.

Universität Witten/Herdecke Witten: An der Uni kann das Studieren ausprobiert werden

Witten Die Universität Witten macht Abiturienten, die noch nach dem passenden Studiengang suchen, ein Angebot. Ein Thema: nachhaltiges Wirtschaften.

Abiturienten, die noch unentschlossen sind, ob und was sie studieren sollen, macht die Universität Witten/Herdecke (UW/H) sogenannte Orientierungsangebote. Diese sind im Bereich Studium fundamentale angesiedelt. Innerhalb von zwei Semestern können Interessierte herausfinden, welche Themen zu ihren Fähigkeiten und Interessen passen. Ganz neu: Ab dem Wintersemester gibt es für junge Leute auch ein Orientierungsangebot mit dem Schwerpunkt „Nachhaltiger Wirtschaften“.

Die Studierenden erwartet ein breites und vielseitiges Lehrangebot. Diskutiert wird unter anderem, was hinter dem Begriff Nachhaltigkeit steckt, wie die globalen Herausforderungen aussehen und welche Antworten die politischen Rahmenbedingungen geben.

An den Lehrveranstaltungen ist auch das Wuppertal-Institut beteiligt

Neben der thematischen Orientierung geht es auch darum, das Studieren auszuprobieren. Die Teilnehmer können herausfinden, ob das Hochschulstudium an einer familiär-persönlichen Universität wie in Witten das Richtige für sie ist. Die Lehrveranstaltungen werden in Kooperation mit dem Zentrum für Nachhaltige Unternehmensführung der UW/H und dem Wuppertal-Institut durchgeführt. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Bewerbung finden Interessierte unter: www.uni-wh.de/studium/studiengaenge/orientierungsstudium/