Witten: An der Haltestelle Papenholz fehlt der Unterstand

An der Haltestelle Papenholz in Witten fehlt auch fast drei Jahre nach Freigabe noch immer ein Wetterschutz zum Unterstellen. Das kritisieren die SPD-Ratsherren Georg Klee (l.) und Rüdiger Fromme (r.).

Witten. Seit Ende 2020 hält die Straßenbahn an der neuen Haltestelle Papenholz in Witten. Doch ein Wetterschutz lässt noch immer auf sich warten.

Fast drei Jahre nach Eröffnung der neuen Haltestelle am Papenholz in Witten warten Fahrgäste noch immer unter freiem Himmel – egal ob bei praller Sonne oder strömendem Regen. Denn bislang fehlt ein Unterstand oder Wetterschutz. Wo dieser wohl bleibe, fragen sich mehrere Betroffene und haben sich deshalb an die SPD gewendet.

Bei einem Ortstermin machten sich die SPD-Fraktionsmitglieder Georg Klee und Rüdiger Fromme selbst ein Bild der Lage und teilen die Kritik der Anwohner. Denn auch im Umfeld der Haltestelle der Straßenbahnlinien 309 und 310 gibt es weit und breit keine Möglichkeit, sich unterzustellen.

Fehlender Wetterschutz ist ein echtes Problem

„Bei den starken Regenfällen in den letzten Wochen ist der fehlende Wetterschutz für die Fahrgäste schon ein echtes Problem“, bringt Rüdiger Fromme die Kritik auf den Punkt. „Und wenn demnächst mal wieder die Sonne scheinen sollte, wäre hier ein Schatten spendendes Dach genauso nötig.“

Im September könnte Bewegung in die Sache kommen, so das Signal der Stadtverwaltung an die Sozialdemokraten. Doch die Bogestra will sich da noch nicht festlegen. Sie verweist darauf, dass die Absprachen mit dem Landesbetrieb Straßen NRW noch laufen. Diese sind erforderlich, weil die Bochumer Straße als Standort der Haltestellen in seiner Zuständigkeit liegt.

„Die Gespräche beziehen sich auf die Aufstellung und auf die Instandhaltung der Wetterschutzunterstände“, weiß Georg Klee. Die SPD-Fraktion hofft, dass dabei so bald wie möglich ein Ergebnis erzielt wird. Wenn es so weit ist, wird die Bogestra für die kurze Zeit des Aufbaus einen Busersatzverkehr einrichten, denn die Straßenbahnhaltestelle kann dann nicht regulär angefahren werden.

