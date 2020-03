Witten: Agentur für Arbeit Hagen reagiert auf Corona-Krise

Die Geschäftsstelle der Agentur für Arbeit in Witten an der Schlachthofstraße hat ab Mittwoch (18.3.) geschlossen.

Witten. Die Agentur für Arbeit Hagen schließt ab Mittwoch (18.3.) die Hauptagentur sowie ihre Geschäftsstellen in Witten und Schwelm.

Die Agentur für Arbeit Hagen nimmt ihre Verantwortung, die Weiterverbreitung des Coronavirus zu minimieren und gleichzeitig ihre Dienstleistungen so gut wie möglich zu erbringen, sehr ernst. Daher werden die Hauptagentur inklusive des Berufsinformationszentrums sowie die Geschäftsstellen Witten (Schlachthofstraße 27) und Schwelm ab Mittwoch (18.3.) für persönliche Vorsprachen geschlossen. Für Montag und Dienstag gilt eine sogenannte Notfallsteuerung.

„Es gibt bis zur Schließung nur einen gesteuerten Einlass für Notfälle“, sagt Maren Lewerenz, Leiterin der Agentur für Arbeit Hagen. Sie bittet ihre Kunden um Verständnis für diese Ausnahmeregelung und versichert, dass niemandem ein Nachteil entstehen würde. „Wir agieren in dieser Ausnahmesituation so unbürokratisch und flexibel wie möglich, um die Versorgung aller Menschen, die auf die Geldleistungen angewiesen sind, sicherzustellen“, sagt sie. „Unsere Arbeitsfähigkeit und die Auszahlung von Geldleistungen ist sichergestellt.“ Den Bürgern der Stadt wird daher geraten, ihre Anliegen von zu Hause aus telefonisch, per E-Mail oder online zu erledigen.

Die persönliche Vorsprachepflicht wird ausgesetzt

Alle persönlichen Gesprächstermine entfallen ohne Nachteile und werden nach Möglichkeit telefonisch nachgeholt. Arbeitslos kann man sich derzeit telefonisch unter der Rufnummer 0800/ 4 5555 00 melden. Die persönliche Vorsprachepflicht wird ausgesetzt. Anträge können ohne Nachteile formlos per Mail oder über das Web unter www.arbeitsagentur.de/eServices gestellt und in den Hausbriefkasten der Arbeitsagentur eingeworfen werden.

In dringenden Angelegenheiten kann das Service-Center unter 0800 /4 5555 00 weiterhelfen. Aufgrund des voraussichtlich hohen Aufkommens an Anrufen kann die telefonische Erreichbarkeit der Agentur allerdings eingeschränkt sein.