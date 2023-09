Witten: Afrikanische Klänge und Kulinarisches im Lutherpark

Wie beim „Happy Africa Day“ am Schleusenwärterhaus stehen auch beim „Afrika Festival“ im Lutherpark Kulinarisches, Musik und Tanz im Mittelpunkt.

Witten. Mit Musik, Tanz und Kulinarischem lockt das „Afrika Festival“ in den Wittener Lutherpark. Was die Besucher einen Tag lang dort erwartet.

Musik, Tanz und Kulinarisches bestimmen das Programm des „Afrika Festivals“, das am Samstag, 9. September, von 11 bis 22 Uhr im Lutherpark steigt.

Die Besucher sind eingeladen, die Vielfalt des afrikanischen Kontinents zu erleben und vor allem auch zu feiern. Die bunte Mischung an Unterhaltung rund um die Uhr will Einblick bieten in die verschiedenen Kulturen Afrikas. Über Musik, Tanz und zahlreichen Speisen hinaus soll das Festival eine Plattform sein für Gespräche und Informationen.

Veranstalter setzt sich für die Integration von Afrikanern ein

Der Verein „Bafid- Batswana und Friends in Diaspora“ hat das Fest ins Leben gerufen. Er macht sich für das Miteinander von Afrika und Europa stark, ist in der Flüchtlingshilfe tätig und bemüht sich um die Integration von Afrikanern hierzulande. Das Festival wird gefördert von der Partnerschaft für Demokratie Witten.

Mit dem Lutherpark haben sich Veranstalter bewusst für einen Ort entschieden, der mitten in der Stadt liegt.

