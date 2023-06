Witten: Absperrbaken auf Ruhrstraße sorgen für Verwirrung

Witten. Schon seit einiger Zeit ist ein kleinerer Bereich auf der Ruhrstraße durch Baken abgesperrt. Wieso? Die Stadt klärt jetzt auf.

Wer öfter auf der Ruhrstraße unterwegs ist, wird es bereits gesehen haben. Auf der Kreuzung Johannisstraße kurz hinter dem „Kebab Center“ ist ein kleiner Bereich mit Baustellenbaken abgesperrt. Das sorgt bei dem einen oder anderen für Verwunderung.

Auf Facebook hatte sich in den vergangenen Tagen eine rege Diskussion entwickelt. „Ich bin schon zweimal da lang und habe mich gefragt, was das ist beziehungsweise was das soll“, sagt eine Nutzerin. „Kann man das nicht in einer Woche reparieren?“, fragt ein anderer.

Stadt Witten richtet Baustelle ein

Die Stadt klärt nun auf. Nach Angaben der Verwaltung ist dort ein Schachtdeckel abgesenkt. Deshalb habe man den Bereich abgesperrt, sodass Autofahrer und Autofahrerinnen drum herum fahren können. Eine langfristige Lösung ist das aber nicht.

Ab dem 12. Juni soll der Fehler behoben werden und Reparaturarbeiten beginnen. Diese sollen voraussichtlich bis zum 16. Juni andauern. In diesem Zeitraum wird die Fahrspur in Richtung Marienhospital auf einer Länge von circa 20 Metern gesperrt. Eine Baustellenampel wird den Verkehr regeln. Danach ist dann auch kein Slalom mehr nötig.

