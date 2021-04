Witten: Ab Montag wird die Hermannstraße zur Baustelle

Der Blick vom Trantenrother Weg in die Hermannstraße in Witten. Ab Montag starten dort die Bauarbeiten.

Witten. Die alten Kanäle in der Hermannstraße und im Trantenrother Weg in Witten müssen erneuert werden. Welche Kosten auf die Anwohner zukommen.

Ein Teilabschnitt des Trantenrother Wegs in Heven sowie die komplette Hermannstraße müssen modernisiert werden. Die Baumaßnahmen sollen am Montag (26.4.) beginnen. Die Arbeiten in drei Bauabschnitten werden bis zum Jahresende dauern, heißt es von der Stadt. Die Anlieger werden an den Kosten beteiligt.

Die Kanäle unter dem Trantenrother Weg und der Hermannstraße stammen aus der Zeit kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Um diese zu erneuern, müssen beide Straßen aufgerissen werden. Die Hermannstraße ist in ihrer kompletten Länge betroffen. Im Trantenrother Weg wird der kurze Abschnitt zwischen der Bochumer Straße und der Hausnummer 4 erneuert. Im ersten Abschnitt wird der Mischwasserkanal sowie - durch die Stadtwerke - die Gas- und Wasserleitung in der Hermannstraße zwischen Im Mühlenwinkel und Unterkrone erneuert.

Der dritte Bauabschnitt betrifft den Trantenrother Weg in Witten-Heven

Im zweiten Bauabschnitt geht es mit dem Kanal und den Leitungen zwischen Unterkrone und Trantenrother Weg weiter. Der dritte Bauabschnitt betrifft den Trantenrother Weg. Zusätzlich zu den Kanalarbeiten wird im Rahmen der Maßnahme in der Hermannstraße zwischen Im Mühlenwinkel und Unterkrone der Parkraum neu geordnet, heißt es von der Stadtverwaltung. Die Parkplätze werden durch eine Fahrbahnmarkierung wechselseitig angeordnet und durch Baumstandorte ergänzt. Dadurch wird der fließende Verkehr besser von den parkenden Fahrzeugen getrennt, die Sichtverhältnisse verbessert und die Aufenthaltsqualität gestärkt.

Die Parkstreifen werden durch Baumbeete abgegrenzt, die gleichzeitig das Parken in den Kreuzungsbereichen verhindern. Autofahrer müssten bei „Begegnungsverkehr“ nicht mehr ausweichen. Die Straßen werden für den Verkehr gesperrt, die Anlieger können jederzeit bis an die Baustelle heranfahren. Für die Hermannstraße rechnet die Stadt Witten mit Kosten von etwa einer halben Million Euro. Etwa 65.000 Euro davon werden durch die Stadt auf die Eigentümer der erschlossenen Grundstücke umgelegt. Die Abrechnung wird frühestens Ende 2022 geschehen.

Weitere Informationen zu den Baumaßnahmen findet man online auf der Seite der Stadt Witten

Im Trantenrother Weg ist mit Kosten von gut 60.000 Euro zu rechnen. Auf die Eigentümer der erschlossenen Grundstücke wird die Stadt voraussichtlich etwa 7500 Euro umlegen, auch diese Abrechnung wird frühestens Ende 2022 geschehen. Weitere Informationen zu den Baumaßnahmen gibt es online unter www.witten.de/anliegerinfo.