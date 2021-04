Witten: Ab Donnerstag werden Schüler digital unterrichtet

Witten. Der Inzidenzwert im Kreis liegt drei Tage hintereinander über 165. Bis auf die Abschlussklassen gilt für Schulen wieder der Distanzunterricht.

Der Inzidenzwert in Witten ist weiter angestiegen und liegt am Dienstag bei 261,25. Im Kreis ist der Inzidenzwert leicht auf 168,5 (Vortag: 171,9) gefallen. Da der Wert aber an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 165 liegt, gehen die Schulen ab Donnerstag (29.4.) wieder in den Distanzunterricht. Ausnahmen gelten für Abschlussklassen und Förderschulen.

Ebenfalls stark eingeschränkt wird ab Donnerstag die Betreuung in den Kindertagesstätten. Sie stehen nach Angaben des Kreises nur noch Eltern offen, die schriftlich erklären, auf das Angebot angewiesen zu sein. Diese Möglichkeit ist nicht an bestimmte Berufsgruppen gebunden.

In acht Schulen gibt es Coronafälle oder Verdachtsfälle

In Witten gibt es Dienstag 3709 bestätigte Corona-Fälle, aktuell infiziert sind 453 Menschen. Bei 227 von ihnen wurde eine Virusmutation nachgewiesen. Coronafälle oder Verdachtsfälle gibt es in acht Wittener Schulen. Betroffen sind die Hellweg-Schule, die Pferdebach-Grundschule, die Grundschule Bruchschule, das Schiller-Gymnasium und das Albert-Martmöller-Gymnasium, die Gesamtschule Hardenstein (Standort Wabeck) sowie die Holzkamp-Gesamtschule und die Pestalozzi-Förderschule.

Auch vier Kitas sind weiterhin betroffen, darunter der Ev. Kindergarten Kinderarche, die Elterninitiative Spiel- und Kinderhaus e.V., die Elterninitiative Kita Haus der kleinen Racker (Nebenstelle) sowie die städtische Kita Helfkamp. Außerdem meldet der Kreis Fälle beim Pflegedienst der Lebenshilfe, bei der Wohnstätte Dortmunder Straße sowie dem Christopherus-Haus.