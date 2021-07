Witten: 90-Jähriger bei Vollbremsung im Bus verletzt

Witten. Weil ein Autofahrer auf offener Straße wenden wollte, musste ein Busfahrer in Witten vollbremsen. Bei dem Manöver verletzte sich ein Fahrgast.

Ein 90-jähriger Wittener ist bei einer Vollbremsung eines Linienbusses leicht verletzt worden. Der Bus war am Donnerstag (15.7.) gegen 13.45 Uhr auf der Ardeystraße in Richtung Crengeldanzstraße unterwegs, berichtet die Polizei. In Höhe der Hausnummer 10 bemerkte der Busfahrer, dass der Autofahrer vor ihm über mehrere Fahrspuren hinweg ein Wendemanöver einleitete.

Laut Polizei bremste der Busfahrer und verhinderte dadurch einen Zusammenstoß. Bei dem abrupten Manöver stürzte ein 90-jähriger Fahrgast und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde.

Täglich wissen, was in Witten passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Witten-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten