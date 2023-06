Witten: 88-jährige Frau beim Aussteigen aus dem Auto beraubt

Einsatz für die Polizei auf der Wittener Straße in Herbede: Unbekannte haben eine Seniorin beraubt.

Unbekannte haben am helllichten Tag eine 88-jährige Frau in Witten-Herbede überfallen und bestohlen. Die Seniorin hatte gerade ihren Wagen geparkt.

Geldbörse lag vorher noch auf dem Rücksitz

Dienstag, 6. Juni, gegen 10.30 Uhr auf der Wittener Straße in Höhe der Hausnummer 21: Die betagte Wittenerin hält mit ihrem Wagen an. Als sie nach dem Einparken aus dem Fahrzeug aussteigen will, wird sie von hinten gestoßen und fällt zurück auf den Fahrersitz. Den Tathergang schildert sie später der Polizei.

Als sie sich wieder hinsetzt, waren der oder die Täter bereits verschwunden - und auch die Geldbörse. Die lag vorher auf dem Rücksitz. Die Frau blieb zum Glück unverletzt.

Die Kripo sucht Zeugen, die sich unter 02302/209-8310 (-4441 Kriminalwache) melden sollen.

