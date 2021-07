Witten: 7000 Fahrzeugen im Kreis drohte Zwangsstilllegung

Witten. Auch 2020 gab es im EN-Kreis tausende Androhungen, ein Fahrzeug stillzulegen. Welche Gründe es für eine solche Zwangsmaßnahme gibt.

Über 7000 Fahrzeughaltern im EN-Kreis drohte im vergangenen Jahr eine Zwangsstilllegung ihres fahrbaren Untersatzes. Mit Abstand häufigster Grund für die Post von der Kreisverwaltung war eine mangelnde Sorgfalt beim Versicherungsschutz.

In über 1600 Fällen wiesen die Fahrzeuge Mängel auf

Über 50 Prozent der betroffenen Fahrzeughalter (3875) hatten ihre Versicherungsprämien nicht bezahlt. „Grundsätzlich muss beim Anmelden eines Fahrzeugs eine Haftpflichtversicherung nachgewiesen werden", so Sabine Völker, Leiterin des Straßenverkehrsamtes. Der Versicherungsschutz bestehe aber natürlich nur dann, wenn die entsprechenden Rechnungen beglichen würden.

Weitere Gründe für die Androhung einer Zwangsstilllegung eines Fahrzeugs waren 2020 unterlassene Änderungen in den Fahrzeugpapieren (über 1500 Fälle), festgestellte Mängel am Fahrzeug (über 1600 Fälle) und in fast 250 Fällen nicht gezahlte Steuern.

