Witten. Am Freitagnachmittag (17.1.) ist es zu einem Unfall auf dem Ruhrdeich gekommen. Ein Wittener wurde dabei leicht verletzt.

Witten: 40-Jähriger prallt mit Auto gegen Betonbrüstung

Leicht verletzt worden ist ein 40-Jähriger Autofahrer bei einem Unfall am Freitagnachmittag (17.1.).

Gegen 14.30 Uhr fuhr eine 74-Jährige aus Kressbronn in Baden-Württemberg mit ihrem Auto auf dem Ruhrdeich und wollte nach rechts auf die Ruhrstraße in Richtung Wittener Innenstadt abbiegen. Dabei übersah sie das vorfahrtsberechtigte von links kommende Fahrzeug eines 40-jährigen Witteners, so meldet es die Polizei. Es kam zu einer Kollision, bei der das Fahrzeug des Witteners gegen eine Betonbrüstung gestoßen wurde.

Der 40-Jährige musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat 1 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.