Witten: 29-Jährige bei Unfall nach Ausweichmanöver verletzt

Witten. Auf der Wetterstraße in Witten ist eine junge Frau verunglückt und schwer verletzt worden. Sie wollte mit ihrem Auto einem Ast ausweichen.

Eine 29-Jährige ist am Dienstagmorgen (15.9.) in Witten-Gedern mit ihrem Wagen in eine Leitplanke gekracht. Die Wittenerin wurde schwer verletzt.

Laut Polizei befuhr die Frau gegen 6.30 Uhr die Wetterstraße in Richtung Witten, als sie nach eigener Aussage einem Ast ausweichen wollte, der auf der Fahrbahn lag. Dabei geriet sie mit ihrem Wagen ins Schleudern und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, so die Polizei. Die Autofahrerin krachte gegen die gegenüberliegende Leitplanke..

Sie kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 6000 Euro.