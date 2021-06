Witten: 26-Jähriger mit fast zwei Promille verursacht Unfall

Witten. Zwei parkende Wagen demoliert, er selbst leicht verletzt: Ein 26-Jähriger sorgte am Freitagabend für Chaos auf der Kreisstraße in Witten.

Mit knapp zwei Promille von der Fahrbahn abgekommen: Ein 26-Jähriger aus Witten ist bei einem Unfall in Rüdinghausen am Freitagabend (4. Mai) leicht verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war der 26-Jährige um 22 Uhr mit seinem Auto auf der Kreisstraße in Richtung Dortmund unterwegs. Nach einer Linkskurve im Bereich der Einmündung „Piusstraße“ kommt er Zeugenaussagen zufolge vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto streifte einen am Fahrbahnrand abgestellten Wagen, wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und prallte von dort frontal in ein weiteres am Fahrbahnrand geparktes Auto.

+++Alle Entwicklungen rund um Corona in Witten in unserem lokalen Newsblog+++

Der 26-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, das er noch am Abend wieder verließ. Zum Zeitpunkt des Unfalls war der Wittener erheblich alkoholisiert (ca. 2 Promille). Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreisstraße für den Fahrzeugverkehr über zwei Stunden komplett gesperrt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten