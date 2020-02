Witten: 25-Jähriger prallt mit Pkw gegen Leitplanke

Witten. Ein 25-jähriger Wittener hatte mit seinem Pkw in der Nacht zum Sonntag (23.2.) einen schweren Unfall. Es lag nicht nur an zu hohem Tempo.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich in der Nacht zum Sonntag (23.2.) ereignet. Ein Autofahrer (25) wurde verletzt.

Gegen 1.50 Uhr war der stark alkoholisierte Wittener mit einem weißen Audi auf der Bochumer Straße in Richtung Witten unterwegs. Im Bereich der Baustelle kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab – wohl wegen zu hoher Geschwindigkeit. Der Pkw prallte gegen eine Leitplanke, hob vom Boden ab und kam in einem Graben zum Stehen. Der Schaden liegt bei 45.000 Euro. Zeugenhinweise: 209-5206.