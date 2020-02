Witten. „Ich hatte einen Rückfall in die Spielsucht“, so ein Angeklagter vor Gericht. Der Wittener hatte die Anzahlung für eine Autoreparatur verspielt.

Witten: 21-Jähriger verspielt Anzahlung für Autoreparatur

Die Spielsucht trieb einen 21-jährigen Wittener in die Kriminalität. Wegen Betruges drückte er am Dienstag die Anklagebank vor dem Jugend-Schöffengericht in Bochum.

Er hatte über das Internet Kontakt zu einer Autofahrerin aufgenommen, die einen Blechschaden an ihrem Pkw ausbessern lassen wollte. Am 25. April 2019 trafen sie sich und der Mann versprach, den Schaden zu beheben. Die Anzahlung von 150 Euro nahm er an, verspielte das Geld aber und vertröstete die Kundin immer wieder. „Ich hatte einen Rückfall in die Spielsucht“, gestand er vor Gericht. Die Tat tue ihm leid. „Ich habe mich bei der Frau entschuldigt und ihr das Geld auch bereits zurückgezahlt“, erklärte er.

Wittener Angeklagter bemüht sich um Azubi-Platz

Eine Therapie gegen seine Glücksspielsucht hat der Mann inzwischen absolviert. Vorbestraft ist er wegen sieben ähnlichen Betrügereien und musste deshalb Sozialstunden ableisten. Aktuell bemüht sich der Angeklagte um eine Ausbildungsstelle. Das Gericht sah eine positive Sozialprognose und verzichtete auf eine Strafe. Das Verfahren wurde eingestellt.