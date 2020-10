Witten: 17-Jähriger nach Unfall im Hammertal leicht verletzt

In Witten kam es am Dienstag (6.10) zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-Jähriger wurde dabei leicht verletzt.

Witten. Glück im Unglück hatte ein 17-Jähriger in Witten. Er wurde bei einem Auffahrunfall im Hammertal nur leicht verletzt. Was genau war passiert?

Am Dienstag (6.10.) kam es auf der Straße „Im Hammertal“ gegen 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine Frau aus Sprockhövel fuhr in Richtung Bochumer Straße und wollte in Höhe der Hausnummer 76 nach links auf einen Supermarktparkplatz abbiegen. Dafür stoppte sie, um den Gegenverkehr durchfahren zu lassen.

Ein 17-jähriger Sprockhöveler hinter ihr konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit seinem Zweirad auf den Pkw der 59-Jährigen auf. Dabei fiel er auf die Seite und stieß seitlich gegen das Auto eines 52-jährigen Bochumers.

Jugendlicher begab sich selbst in ärztliche Behandlung

Der Jugendliche wurde leicht verletzt und wollte sich anschließend selbst in ärztliche Behandlung geben. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Witten.