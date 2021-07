Witten: 1,5 Millionen Euro für Jugendhilfe im EN-Kreis

Witten. Das Programm „Aufholen nach Corona“ von Bund und Land soll auch Kindern im EN-Kreis nach den harten Pandemie-Monaten eine Perspektive geben.

Der EN-Kreis erhält rund 1,5 Millionen Euro, um Kindern und Jugendlichen wieder Angebote nach den vielen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie zu machen. Um Folgen für die Entwicklung junger Menschen abzumildern, haben Bund und Land das Programm „Aufholen nach Corona“ beschlossen, teilt die CDA Ennepe-Ruhr mit.

Aus dem Bereich des Familienministeriums werden dabei rund 107 Millionen Euro investiert, heißt es weiter in der Mitteilung. Davon gehen 1.483.316,92 Euro direkt an die Jugendämter im Ennepe-Ruhr-Kreis. Laut CDA erhält die Stadt Witten anteilig rund 157.000 Euro im Haushaltsjahr 2021 und rund 314.000 Euro im Haushaltsjahr 2022.

Kinder und Jugendliche sollen nicht zu Verlierern der Pandemie werden

Ein Teil davon soll jeweils in Angebote der sozialen Arbeit an Schulen sowie für zusätzliche Freiwillige im Freiwilligen Sozialen oder ökologischen Jahr investiert werden. Ein anderer Teil fließt in Jugendfreizeitangebote, internationale Jugendbegegnungen, Wochenend- und Ferienfreizeiten sowie in Angebote der Kinder- und Jugendhilfe.

„Mit dem Aufholprogramm sollen Kindern und Jugendlichen neue Perspektiven nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ermöglicht werden“, erklärt Christian Brandt, Vorsitzende der CDU-Sozialausschüsse im EN-Kreis und Landtagskandidat für Hattingen, Schwelm, Sprockhövel und Wetter. „Die Mittelverteilung direkt auf die Kommunen soll gewährleisten, dass vor Ort entsprechend der konkreten Bedarfe Projekte, Angebote und Leistungen gefördert werden. Die Jugendämter können damit eigene Angebote und solche freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe fördern, damit Kinder und Jugendliche nicht zu Verlierern der Pandemie werden.“

