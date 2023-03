Luisa fährt mit ihrer Großmutter Bärbel mal ordentlich Schlitten auf dem Hohenstein in Witten.

Wetter Wintereinbruch in Witten: Für eine Schlittenfahrt reichte es

Witten. Am Mittwochmorgen hat es in Witten immerhin so viel geschneit, dass es für eine Schlittenfahrt auf dem Hohenstein gereicht hat. Und der Verkehr?

Was am frühen Mittwochmorgen noch mehr wie Schneeregen aussah, entwickelte sich im Laufe des Vormittags zu richtigen Flocken. Die Verkehrsteilnehmer fanden es nicht so lustig. Dafür hatten einige Kinder Spaß.

Sabine Stadtler und Beagle-Dame Lola haben am Mittwoch auf dem Hohenstein einen Schneemann entdeckt. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

In den höheren Lagen lag so viel Schnee, dass es zu einer Schlittenpartie auf dem Hohenstein reichte. Großmutter Bärbel (Bild) nutzte die Gunst des Augenblicks, um mit Enkelin Luisa den Hang hinunterzufahren. Hier und da wurden auch Schneemänner gebaut.

Während die Autofahrer morgens früh noch recht gut mit den Straßenverhältnissen zurechtkamen, musste die ein oder andere Buslinie vor dem dichten Schneefall kapitulieren. Die VER stellte den Betrieb komplett ein, bei der Bogestra waren nur einige wenige Linien betroffen. Auch mancher Schulbus fuhr nicht mehr. Ab mittags war der Schnee zumindest im „Flachland“ aber schon wieder weitestgehend verschwunden.

