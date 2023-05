Wiesenviertel Witten: Schmit’s Weinbar eröffnet Holzterrasse

So sieht die neue Terrasse von „Schmit’s Weinbar“ in Witten aus.

Witten. Das Wiesenviertel in Witten bekommt eine neue Attraktion: Am Samstag (20.5.) eröffnet „Schmit’s Weinbar“ seine neue Holzterrasse im Hinterhof.

Das Ausgehquartier Wiesenviertel in Witten hat eine weitere Attraktion. „Schmit’s Weinbar“ eröffnet am Samstag seine Terrasse. Die liebevoll gestaltete und mit Blumen dekorierte Holzterrasse ragt in den Hinterhof an der Wiesenstraße 23a hinein. 30 Gäste finden an elf Tischen Platz. Neben der Terrasse ist ein großes Wandbild des Wittener Künstlers Patrick Brehmer zu sehen.

Die moderne Weinbar hat vor einem halben Jahr eröffnet. Laut den Inhabern Julius Schippmann und Waldemar Riedel habe sich das Lokal mit seiner gehobenen Fusionküche, Afterwork-Angeboten oder Wein-Tastings über Witten hinaus etabliert. Schippmann und Riedel sind mit dem „Knut’s“ seit Jahren eine feste Größe in der Gastro-Szene der Stadt.

Diesen Samstag, 20. Mai, wird die Terrasse feierlich eröffnet. Ab 14 Uhr gibt es kleine Leckereien wie Wittener Currywurst mit Landbrot, Tom Kha Suppe, Krabbenchips und regionales Bier. Außerdem im Angebot: PetNat – ein alternativer Schaumwein – und Limoncello Spritz.

