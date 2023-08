Wiesenviertel: Sternekoch aus Köln bietet spezielles Menü

Witten. Gehobene Küche und gute Weine gibt es in der Weinbar „Schmit’s“ im Wiesenviertel immer. Nun kommt im August ein 2-Sterne-Koch aus Köln zu Besuch.

Die Weinbar „Schmit’s“ bereichert seit November 2022 das gastronomische Angebot im Wiesenviertel in Witten. Das Szenelokal bietet Neulingen in der Welt der edlen Trauben nun erneut ein Tasting an. Am 19. August ist der Kölner Sterne-Gastronom Vincent Moissonnier zu Gast und kreiert ein 4-Gang-Menü, natürlich begleitet von den passenden Weinen.

Die Verbindung zu Moissonnier kommt nicht von ungefähr: Der Küchenchef im „Schmit’s“, Felix Beneken, war zuvor einige Jahre Sous-Chef im Sterne-Restaurant Le Moissonnier. Katharina Schmidt, die heute den Service im „Schmit’s“ verantwortet, blickt auf fünf Jahre Erfahrung im Le Moissonnier zurück.

Sterne-Koch bringt Auswahl seiner Lieblingsweine mit

Im Gepäck wird Vincent Moissonier eine Auswahl seiner Lieblingsweine haben, die er dann beim Tasting um 13 Uhr interessierten Weinliebhaberinnen und Weinliebhabern näher vorstellen wird. Am Abend haben die Gäste dann die Möglichkeit in den Genuss eines exklusiv für den Tag kreierten 4-Gang-Menüs zu kommen, dessen Weinbegleitung Vincent Moissonnier persönlich ausgesucht wurde. Der Koch steht auch mit seiner Expertise persönlich zur Seite.

Moissonnier ist gebürtiger Franzose und wurde insbesondere durch sein 1987 in Köln eröffnetes Restaurant „Le Moissonnier“ bekannt, das mit seinen zwei Sternen als eines der besten französischen Restaurants des Landes galt. Nach 36 erfolgreichen Jahren entschlossen sich Vincent und seine Frau Liliane Moissonnier das Restaurant im Sommer 2023 zu schließen. Ihren Weinhandel Le Moi betreiben sie weiterhin und versprechen mit „neuen Abenteuern“ zurückzukehren.

Für das Tasting können sich Interessierte über die Webseite schmits-weinbar.de einen Platz ab 13 Uhr reservieren. Die Kosten für das Tasting belaufen sich auf 25 Euro. Für das 4-Gang-Menü am Abend wird ebenfalls dringend eine Tischreservierung im Rahmen der regulären Öffnungszeiten empfohlen (ab 18 Uhr).

