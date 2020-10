Wieder Vandalismus an der Burgruine Hardenstein in Witten

Witten. Immer wieder gibt es Sachbeschädigungen an der Burgruine Hardenstein in Witten. Dessen Vorsitzender klagt nun erneut über Vandalismus.

An der Burgruine Hardenstein in Witten hat es erneut einen Fall von Sachbeschädigung gegeben. Ein Bodenscheinwerfer im Bereich der Bahntrasse sei zerstört worden, so Vereinsvorsitzender Hans-Dieter Radke. Dankenswerter Weise übernähmen die Stadtwerke Witten die Reparatur.

Auch 2019 Steine aus der Burgruine in Witten herausgebrochen

Auch ein Bruchstein im Bereich der Kellertreppe wurde aus dem Mörtelbett gebrochen, so der Burgfreund. „Ich möchte eindringlich darauf hinweisen, dass die Burgruine Hardenstein kein Abenteuerspielplatz ist und unter Denkmalschutz steht.“

Immer wieder gab es in der Vergangenheit Fälle von Vandalismus. Im September und Juli 2019 etwa sind schon einmal Steine aus der Ruine gebrochen worden.