Wieder ist der Zugverkehr in Bochum durch Vandalismus lahmgelegt. Auch in Witten fallen deshalb Züge aus.

Bahnverkehr Wieder keine Züge in Bochum – auch Witten ist betroffen

Witten. Erneut ist der Bahnverkehr um Bochum durch Vandalismusschäden lahmgelegt – das betrifft auch Züge in Witten. Welche Alternativen Fahrgäste haben.

Seit dem frühen Montagmorgen (8. Mai) ist der Bahnverkehr in und um Bochum erneut lahmgelegt. Wie schon vor knapp einer Woche sollen laut der Bundespolizei durchtrennte Kabel für den Zugausfall verantwortlich sein. Seit etwa vier Uhr morgens ist daher die Strecke zwischen den Bahnhöfen in Bochum und Wattenscheid gesperrt. Das wirkt sich auch auf den Zugverkehr in Witten aus.

Wie die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite schreibt, fahren die Züge der Linien RB40 und RE16 derzeit nicht. Für die Linie RB40 wurde ein Schienersatzverkehr eingerichtet – zwischen Bochum und Witten Hauptbahnhof fahren zwei Busse. Alternativ können Fahrgäste auf die Straßenbahnlinien 309 und 310 ausweichen, die zwischen Witten und Bochum verkehren.

Witten: Störungen sind massiv, Einschränkungen dauern wohl bis morgen an

Die Bahn schreibt weiter, dass der Zugverkehr voraussichtlich bis morgen Nachmittag (9. Mai, 16 Uhr) eingeschränkt sein wird. Wie eine Sprecherin der Bundespolizei der WAZ am Morgen auf Nachfrage mitteilte, seien ersten Erkenntnissen zufolge auf Höhe Bochum-Ehrenfeld Kabel entwendet worden. Wahrscheinlich hätten es die Täter dabei auf Kupferkabel abgesehen. Wie schon vor einer Woche sei dabei aber auch ein Glasfaserkabel beschädigt worden, so die Polizeisprecherin. Techniker seien auf der betroffenen Strecke im Einsatz.

Die Bundespolizei bittet derweil um Zeugenhinweise. Es geht um Angaben zu möglichen Tatverdächtigen, welche sich in der heutigen Nacht (8. Mai) zwischen 02:45 Uhr und 03:30 Uhr nahe des Kleingartenvereins „Bergmannsheil“ und der Hüttenstraße in Bochum aufgehalten haben. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Ob die eigene Zugverbindung von den Störungen betroffen ist, können Fahrgäste auf der Webseite der Deutschen Bahn oder unter zuginfo.nrw nachsehen.

