Wieder da: Die 12. Wittener Kneipennacht startet schon bald

Witten. Nach jahrelanger Pause geht die „Wittener Kneipennacht“ jetzt wider an den Start. Mit dabei sind acht Bands, einige von ihnen zum ersten Mal.

Nach vier Jahren Pause ist es wieder soweit: Zusammen mit der Werkstadt veranstaltet das Stadtmarketing am Samstag, 21. Oktober, die 12. Wittener Kneipennacht. Die Besucher und Besucherinnen sind eingeladen, durch durch acht Wittener Gastronomiebetriebe zu bummeln und dabei Musik von verschiedenen Bands aus der Region zu hören.

„Die Kneipennacht ist eine tolle und wichtige Veranstaltung für uns, die wir unbedingt umsetzen wollten. Dank der Unterstützung der Werkstadt konnten wir abwechslungsreiche Bands und tolle Locations für die Teilnahme an der diesjährigen Kneipennacht gewinnen“, so Stadtmarketing-Chefin Sandra Gagliardi, die selbst jede Location an dem Abend besuchen will. Sie hoffe auf viele Teilnehmer – auch weil das Stadtmarketing wegen der in diesem Jahr kurzen Bewerbungszeit für die Veranstaltung ein gewisses Risiko eingehe.

Alte Bekannte und Newcomer spielen in Witten

Mit dabei sind in diesem Jahr folgende Gaststätten: Alte Post, Backhaus an der Dortmunder Straße, Benno’s Brauhaus, Casa Cuba, Café Extrablatt, Finnegan’s, Klimbim und die Werkstadt. Ab 18.30 Uhr treten in den acht Locations zeitversetzt acht Bands bzw. Künstler und Künstlerinnen aus Witten und der Umgebung auf.

Neben Bands wie Groove-T, die bereits zu den Stammgästen bei der Kneipennacht zählen, sind auch Künstler und Bands dabei, die zum ersten Mal dabei sind, etwa Skor82 oder Two Tongue Clan. „Wir haben für jede Location die passende Band gefunden“, versichert Jens Schupak von der Werkstadt, der für die Buchung der Bands für die Kneipennacht verantwortlich ist. Von Rock und Punk, über Folk bis hin zu Rap sei für jeden Musikgeschmack etwas bei der 12. Kneipennacht dabei.

Sie freuen sich auf die Kneipennacht: Heinke Liere (Werkstadt), Yusuf Kilinc (Casa Cuba), Jens Schupak (Werkstadt), Irfan Ugur-lu (Extrablatt) und Sandra Gagliardi (Stadtmarketing, v.l.) Foto: Stadtmarketing

Den Abschluss der Kneipennacht bildet auch in diesem Jahr wieder die Aftershow-Party ab 22 Uhr in der Werkstadt, zu der alle Ticketinhaber freien Eintritt haben. Außerdem haben sie auch freie Fahrt mit VRR-Verkehrsmitteln im Bereich Witten, Wetter Herdecke (Tarifgebiet 47) – das Auto kann also zu Hause bleiben. Als Kombi-Ticket für Kneipe und ÖPNV gelten dabei die neongelben Einlassbänder.

Vorverkauf startet am Montag (2.10.)

Die Bänder sind ab Montag (2.10) bei allen teilnehmenden Gastronomiebetrieben und beim Stadtmarketing auf dem Rathausplatz erhältlich und kosten 15 Euro pro Person. Ihre Anzahl ist allerdings limitiert. Die Veranstalter weisen zudem darauf hin, dass aufgrund der unterschiedlichen Größe der teilnehmenden Gastronomiebetriebe nicht garantiert werden kann, dass jeder Teilnehmende an diesem Abend Eintritt in jeder der acht Locations erhält.

Das gelbe Bändchen ist Eintrittskarte und ÖPNV-Ticket in einem. Am Montag (2.10.) startet der Vorverkauf. Foto: Stadtmarketing

Das Programm zur Kneipennacht gibt es zunächst zum Download u.a. auf der Internetseite des Stadtmarketings und über das Einscannen des QR-Codes auf dem Flyer, den es beim Kauf der Einlassbänder dazu gibt. Weitere Informationen unter wittener-kneipennacht.de.

Das sind die Locations: Backhaus, 18.30 Uhr: Press for Champagne; Finnegan‘s, 19 Uhr: Empty Barrels; Klimbim, 19.30 Uhr: Groove-T; Benno’s Brauhaus, 20 Uhr: J.D. Keller; Café Extrablatt, 20.30 Uhr: Durante & Möller; Alte Post, 21 Uhr: ADHS konform; Casa Cuba, 21.30 Uhr: Skor82; Werkstadt, 22 Uhr: Two Tongue Clan.

