Wetter: Noch deutet nichts auf Super-Sonntag in Witten hin

Tulpen und andere Frühlingsboten bringen in einem der wenigen Pflanzkästen Farbe in die Fußgängerzone in Witten.

Witten. Wer Freitag zur Arbeit fuhr, mochte kaum glauben, was uns die Wetterfrösche für Sonntag versprochen haben. Was uns am Muttertag in Witten blüht.

Regen und Kälte, wie ein Montag kam der Freitagmorgen (7.5.) in Witten daher. Grau in Grau, magere zwei bis vier Grad, und dazu ein paar Tropfen für die viel zu trockenen Wälder. Der Nachmittag gab sich zwar schon freundlicher.

Doch nichts deutete auf den Super-Sonntag hin, den die Wetterfrösche uns voraussagen. Nach elf Grad am Freitag und 17 an diesem Samstag soll es Sonntag 26 Grad warm werden, bei Sonne und ein paar Wolken. Das Hoch hält aber nicht lange an, es folgen die Eisheiligen Also: Genießen Sie es, so wie die Farbtupfer in der Fußgängerzone, die unser Fotograf in einem der wenigen Pflanzkästen dort ablichtete.

