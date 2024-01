Wetter in Witten: Kräftiger Schneefall, Warnung vor Glätte

Witten Nach leichtem Schneefall am Sonntag fielen im Laufe des Montags dicke Flocken. Meteorologen warnen: Es könnte glatt sein.

An richtiges Winterwetter mag man in Witten gar nicht mehr glauben: Aber nach leichtem Schneefall am Sonntag und in der Nacht kamen im Laufe des Montags dicke Flocken hinzu. Das sind die weiteren Wetteraussichten.

Gerade auf den Wittener Höhenlagen blieb der Schnee ordentlich liegen. Am Montagmittag lagen auf dem Schnee 4 bis 5 Zentimeter, die Anwohner kamen teils nicht aus ihren Garagen. Schon auf der Ardeystraße wurde es rutschig.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gibt es für Witten eine Schneewarnung bis zum Abend. Es handelt sich um die niedrigste Warnstufe (1 von 4): Man solle sein „Verhalten im Straßenverkehr“ wegen möglicher Glätte- und Rutschgefahr anpassen, rät der DWD. Bis Mittwoch wird es voraussichtlich noch einmal ein bisschen kälter, prognostizieren die Meteorologen.

Auch die Busse der Bogestra kämpfen mit dem Schnee: Zwischen Witten Hauptbahnhof und Bochum Langendreer kommt es auf vielen Linien zu Verspätungen und Fahrtausfällen. Die Bogestra rechnet damit, dass Fahrgäste noch bis etwa 14 Uhr mit Einschränkungen rechnen müssen. „Es kann auch sein, dass einzelne Haltestellen nicht erreicht werden können“, sagt Bogestra-Sprecher Christoph Kollmann.

Am vergangenen Freitag (12. Januar) hatten Blitzeis und Glätte in Witten für viele Unfälle und Rettungsdienst-Einsätze gesorgt.

