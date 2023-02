Wettbewerb für Viertklässler: Witten sucht die besten Leser

Witten. Zum 17. Mal startet der Lesewettbewerb für Viertklässler in der Bibliothek Witten. Rotary und Lions Club verkünden diesmal eine Neuerung.

Auch in diesem Jahr gibt es für die Wittener Grund-, Förder- und Waldorfschulen wieder den Lesewettbewerb der vierten Klassen. Dazu laden der Rotary Club und der Lions Club ein, die auch die Preise sponsern. In diesem Jahr gibt es eine Änderung: In dem nun dreiphasigen Wettbewerb soll die individuelle Lesefähigkeit der Schülerinnen und Schüler im Vordergrund stehen. Besonders erwünscht ist also die Teilnahme von Kindern, die sich Lesekompetenz gerade erst neu aneignen oder dabei sind, sich sprachlich zu integrieren. Die Anmeldung ist weiterhin möglich bei Sebastian Anding unter anding@lions-club-witten.de.

Drei Phasen des Wettbewerbs

In der 1. Phase ermittelt jede 4. Klasse klassenintern ihre beste Leserin oder ihren besten Leser. Bis zum 20. März wird pro Klasse ein Kind ausgewählt.

Der Vorentscheid findet am Dienstag, 28. März, und am Donnerstag, 30. März, jeweils von 15 bis 18 Uhr, in der Bibliothek, Husemannstraße 12, statt. Im Vorentscheid lesen die Kinder einen dreiminütigen bekannten Text vor einer externen Jury vor. Dieser Text kann frei ausgewählt werden, das Buch muss natürlich selbst mitgebracht werden. Zwölf Teilnehmende werden dabei fürs Finale ausgewählt.

In der Endausscheidung am 25. April (15‐18 Uhr) im Lesecafé der Bibliothek werden alle Finalisten einen unbekannten, dreiminütigen Text aus einem aktuellen Kinderroman vorlesen.

In diesem Jahr erhalten alle Schulvereine der teilnehmenden Schulen eine Spende in Höhe von 100 Euro. Die am Vorentscheid teilnehmenden Schülerinnen und Schüler erhalten jeweils einen Buchgutschein im Wert von 15 Euro. Die zwölf Finalisten bekommen eine Urkunde sowie ein Exemplar des Kinderromans, aus dem in der Endausscheidung vorgelesen wird. Für den ersten bis vierten Platz gibt’s auch noch einen Buchgutschein im Wert von 50 Euro.

