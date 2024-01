Westfälischer Altpräses Linnemann mit 93 Jahren gestorben

Witten/Bielefeld Der frühere westfälische Präses Hans-Martin Linnemann ist tot. Der gebürtige Wittener starb am 2. Januar im Alter von 93 Jahren.

Der frühere westfälische Präses Hans-Martin Linnemann ist tot. Er starb am 2. Januar im Alter von 93 Jahren, wie die westfälische Landeskirche am Freitag in Bielefeld mitteilte. Der 1930 in Witten geborene Theologe stand von 1985 bis 1996 als leitender Geistlicher an der Spitze der Evangelischen Kirche von Westfalen.

„Herrschaft war keine Kategorie für ihn“ Ulf Schlüter, Theologischer Vizepräsident der westfälischen Kirche

„Seine klare, nüchterne, freundliche Art, seine Bescheidenheit, seine bis zuletzt beeindruckende Geistesgegenwart - all das hat Hans-Martin Linnemann als Menschen und Kirchenführer in besonderer Weise ausgezeichnet“, sagte der Theologische Vizepräsident der westfälischen Kirche, Ulf Schlüter. „Mit diesen Gaben Gottes und des Ruhrgebiets hat er seiner Kirche gedient - Herrschaft war keine Kategorie für ihn.“

In Witten geboren, Studium im Münster, Pfarrer in Dortmund

Nach seinem Theologiestudium und der Ausbildung als Studentenpfarrer in Münster arbeitete Linnemann als Gemeindepfarrer in Dortmund. Später wurde er Superintendent in Lünen und Vorstandsvorsitzender der Vereinigten Kirchenkreise Dortmund und Lünen. Linnemann gehörte zudem von 1989 bis 1997 dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) an, 1993 wählte ihn die Konferenz Europäischer Kirchen in ihr Präsidium. Im Jahr 1988 verlieh ihm die Universität Münster die theologische Ehrendoktorwürde.

„Hans-Martin Linnemann war ein Mann voller Respekt für seine Mitmenschen“, erklärte die westfälische Kirche. „Seine Warmherzigkeit und sein Blick für die Belange von Kirchengemeinden und Engagierten sind vielen bis heute unvergessen.“ Den Auftrag seiner Kirche habe er in Mission und Diakonie, Seelsorge und Zugewandtheit gesehen.

Auch im Ruhestand als Seelsorger aktiv

Über seinen Ruhestand hinaus engagierte er sich den Angaben zufolge als Seelsorger in seiner Kirchengemeinde in Bielefeld-Vilsendorf. Als Ruheständler vermittelte er im Jahr 2007 erfolgreich im Konflikt um die Paul-Gerhardt-Kirche in Bielefeld - Gemeindemitglieder hatten die Kirche aus Protest gegen deren Verkauf mehrere Monate besetzt.

Hans-Martin Linnemann (li.), hier beim Gottesdienst zur Einführung seiner Nachfolgers Manfred Sorg (re.) im Jahr 1996 zusammen mit dem damaligen NRW-Ministerpraesident Johannes Rau. Foto: Franz_Peter_Tschauner / picture-alliance / dpa

Die westfälische Synode wählte den Theologen im November 1984 zum Präses. Die Massenarbeitslosigkeit im Revier und in anderen Regionen Westfalens war nach Linnemanns Überzeugung kein Schicksal, mit dem sich eine Gesellschaft abfinden dürfe.

Auch Positionen von Minderheiten verschaffte er Gehör

Zu Linnemanns 90. Geburtstag hatte die frühere westfälische Präses Annette Kurschus hervorgehoben, er habe seinen Dienst als Pastor verstanden, die Attitüde eines „Kirchenfürsten“ sei ihm zeitlebens fremd gewesen: „Linnemann fiel auf durch gründliche Sach- und Aktenkenntnis, er war offen und klar im Gespräch, auch Positionen von Minderheiten verschaffte er Gehör.“ Linnemann sei nicht als ein Mann „großer Worte“ aufgetreten, stattdessen habe er Gottes Wort groß gemacht.

1994 hatte Linnemann in seiner Osterpredigt nach einem Brandanschlag auf die Lübecker Synagoge Antisemitismus in Deutschland an angeprangert: „Die Macht der Sünde und des Todes erfahren wir in unserem Land, wenn erneut das Gift der Judenfeindschaft wirkt, wenn jüdische Bürgerinnen und Bürger um ihr Leben fürchten müssen und auch ein Gotteshaus nicht mehr heilig ist“, sagte er. Den alltäglichen Anzeichen und Äußerungen von Antisemitismus müsse mit Zivilcourage entgegengetreten werden.

Linnemann war 63 Jahre mit seiner Frau Magdalena verheiratet, die im Jahr 2021 starb. Die beiden wurden Eltern von fünf Kindern. (epd/dpa)

