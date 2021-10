Werkstadt Witten lädt zu „Indie-Pool“-Konzerten ein

Witten. Im November lädt die Werkstadt Witten zu einer neuen Konzertreihe ein. Was die Abende an der Mannesmannstraße so besonders machen soll.

Im November lädt die Wittener Werkstadt zu einer neuen Konzertreihe ein: Bei den „Indie-Pool-Concerts“ werden bekannte Musiker und Musikerinnen zusammen mit Newcomern an der Mannesmannstraße auftreten. Den Auftakt macht am Donnerstag (4. November) die Deutsch-Rapperin Layla.

Die Berliner Sängerin Wilhelmine steht am 25. November auf der Werkstadt-Bühne. Foto: Annika Gerhard

Am 25. November steht Shooting-Star Wilhelmine auf der Werkstadt-Bühne, am 26. November die „Alternative-Rock-Band“ Van Holzen. Das Besondere am Indie-Pool-Konzept: Als Unterstützung treten jeweils Newcomer der regionalen Indie-Musikszene auf: die Kölner Sängerin Iuma bei Layla, der Wittener Singer-Songwriter Jules bei Wilhelmine und die Essener Indie-Band Dote bei Van Holzen.

Auf Wittens Werkstadt-Bühne steht auch die Kölner Künstlerin Iuma

„Im Pandemiejahr 2020 mussten wir bei Konzerten in der Werkstadt auf die Supportshow verzichten“, sagt Lara Worch, die das Projekt auf die Beine gestellt hat. Meint: Bei den Konzerten 2020 gab es keine Vorbands. Jetzt bekommen Newcomer wieder die Gelegenheit, mit populären Musikerinnen und Musikern aufzutreten. Mit Strand-Sitzmöglichkeiten und Getränken soll den Gästen der Konzerte nicht nur musikalisch eine besondere Atmosphäre geboten werden.

Zu den Vorbildern der Berliner Sängerin Layla zählt Amy Winehouse. Foto: Philipp Gladsome

Zu den Vorbildern der Berlinerin Laila Darboe (alias Layla) zählen Amy Winehouse und Sade. Ihr Rap swingt seidig. Und: Es gibt nur wenige Künstlerinnen und Künstler, die Soul mit HipHop vermengen. Auch die Kölner Künstlerin Iuma bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Modern R’n’B, Pop und HipHop.

Die Ulmer Band Van Holzen bringt den alternativen Rock nach Witten

Die Berliner Sängerin Wilhelmine, die am 25. November auf der Konzertbühne steht, kommt fröhlich daher, verhandelt aber ernste Anliegen. Ihre Texte unterlegt sie mit akustischen Beats und organischen Pop-Sounds. Wilhelmine bezeichnet ihre Musik als „Selbsterkundungs-Pop“. Ihr „Support Act“ ist Jules. Der Wittener Singer-Songwriter ist in der Nähe von Hamburg aufgewachsen.

Am 26. November werden die Jungs von Van Holzen in Witten rocken. Die „Alternative-Rock-Band“ aus Ulm zieht ihre Inspiration aus Pop, Rap oder Indie-Musik und generiert mit ihren Instrumenten so einen vielseitigen Sound. Die Essener Support-Band Dote ist - so die Werkstadt - eine der interessantesten Newcomer-Indie-Bands, die die deutsche Szene derzeit zu bieten hat.

Für die Konzertbesucher gilt die 3G-Regel

Alle Konzerte beginnen um 20 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt zehn Euro zuzüglich Gebühren im Vorverkauf, beziehungsweise 15 Euro an der Abendkasse. Reservierungen sind auch online möglich (werkstadt.reservix.de). Gäste der Abende müssen genesen oder geimpft sein oder das Ergebnis eines PCR-Tests (nicht älter als 48 Stunden) mitbringen, beziehungsweise einen offiziellen Schnelltest (nicht älter als 6 Stunden).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten