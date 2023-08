Werkstadt in Witten feiert großes Fest der Kultur

Witten. Die Werkstadt in Witten lädt am Wochenende alle Kulturbegeisterten zu einem großen Fest ein. Was genau steht auf dem Programm?

Am Samstag, 26. August, steht bei der Werkstadt in Witten alles im Zeichen der Kreativität. Die Kulturplattform „kultura.plus“ und das „Yes-Risk-Yes-Kollektiv“ will einen ganzen Tag die Vielfalt der Stadt in den Mittelpunkt stellen.

Wittener können über Kulturszene diskutieren

Los geht es um 12 Uhr mit einem Treffen vieler Kulturakteure und Bürgerinnen und Bürgern aus Witten. Gemeinsam soll über die Zukunft der Stadt und der Kulturszene diskutiert werden. Hierbei sind alle Ideen willkommen. Zudem gibt es einige Ausstellungen von Lina Bormuth, Julia Joswig, Jakob Soehnge, Celina Tesch und dem Graffiti-Künstler Sponk aus Gelsenkirchen.

Lesen Sie auch:

Den ganzen Tag über werden verschiedene Bands auftreten. Das Angebot richtet sich an alle Altersgruppen. Das Tagesprogramm endet um 20 Uhr, danach steht von 21.30 Uhr bis 2.30 Uhr die Partynacht an. Die Gäste erwartet dabei unter anderem ein Auftritt des Westdeutschen Beatbox-Meisters Len Kauri. Tickets gibt es online unter evenbrite.com oder für 20 Euro an der Abendkasse.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten