Film ab: Die Werkstadt in Witten bietet Workshops für junge Leute an, die Lust haben, selbst zu drehen.

Sommerferien Werkstadt in Witten bietet Film- und Theaterworkshops an

Witten. Langeweile in den Ferien? Das muss nicht sein. Die Wittener Werkstadt hat Workshops zum Thema Film und Theater im Angebot – auch für Ältere.

Ums Filmemachen und ums Theaterspiel geht es in zwei Angeboten der Wittener Werkstadt. In einem Filmcamp können Jugendliche einen eigenen Streifen drehen. Im zweiten Workshop können junge Menschen sich Gedanken über die Frage machen: Was gehört auf eine Bühne?

„Kamera läuft? Action!“: Beim Ferien-Filmcamp haben Jugendliche vom 2. bis 7. August die Gelegenheit, in sechs Workshoptagen ihren eigenen Film zu produzieren. Unter Anleitung einer Medienkünstlerin können Zwölf- bis 14-Jährige von Drehbuch bis Schnitt alle Grundlagen des Filmemachens ausprobieren. Am Ende wird das Werk auf einer Großleinwand präsentiert. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung erforderlich per Mail an: info@werk-stadt.com (mit Geburtsdatum, Adresse und Telefonnummer).

Junge Menschen aus Witten können selbst auf der Bühne performen

Wer entscheidet, was auf eine Bühne gehört? Darum geht es im „werk°lab“ der Werkstadt, das sich an 15- bis 21-Jährige richtet. Dort erfahren sie in drei verschiedenen Workshops, dass auf einer Bühne viel mehr passieren kann als klassisches Theater. Daran schließt sich ein mehrmonatiger Probenworkshop an, an dessen Ende zwei öffentliche Aufführungen stehen.

Es ist möglich, an einzelnen oder allen drei Workshops teilzunehmen. Der erste Workshop „Was ist Performance?“ findet am 2. und 3. August statt, der zweite „Goethe zerfleddern“ am 5. und 6. August und der dritte „Mein Interesse, meine Bühne“ am 16. und 17. August, jeweils von 12 bis 17 Uhr. Probenbeginn ist am 8. September. Die Workshops sind keine Voraussetzung für die Teilnahme an den Proben. Alle Workshops und die Proben sind kostenfrei. Anmeldung mit Namen und Kontaktdaten an: info@deineplatte.de. Weitere Informationen unter www.werk-stadt.com.

