Wer Kleinmüll achtlos wegwirft, zahlt 20 Euro

Bisher kostet das falsche Entsorgen einer Zigarettenkippe in Witten 20 Euro – so wenig wie in keiner anderen Stadt des Ruhrgebiets. Das gilt auch für auf den Boden gespuckte Kaugummis sowie für jede Art von Kleinmüll wie Pappbecher. Die Stadt Essen nimmt dafür jetzt 100 Euro.

125 Euro Bußgeld plus 32 Euro Bearbeitungsgebühren zahlt aber jetzt schon, wer die Hinterlassenschaft seines Lieblings auf Bürgersteig oder Wiese liegen lässt. Damit hat Witten tatsächlich eine Spitzenposition im Revier inne: Essen etwa nimmt selbst nach der Anpassung nur 100 Euro, Dortmund 75.