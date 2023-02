Witten. Eine Kirche in Witten ist mit einem Motiv im Jahreskalender des Erzbistums vertreten. Doch das bunt leuchtende Motiv wirft Fragen auf.

Seit vielen Jahren ist der Kalender „Stationen im Erzbistum Paderborn“ vielen Katholiken ein Begleiter durch das Jahr. Auf insgesamt 24 Kalenderblättern werden Orte aus dem Erzbistum mit Foto und Text präsentiert. Diesmal ist auch ein Bild aus der Herz-Jesu-Kirche in Bommern dabei. Doch das wirft Fragen auf.

Paul Brandenburg war in der Herz-Jesu-Gemeinde über ein Jahrzehnt lang Mitglied des Kirchenvorstands, ist auch mit Mitte 80 immer noch in der Gemeinde aktiv. Er hat an mehreren heimatkundlichen Schriften mitgewirkt, kennt die Geschichte der Kirchengemeinde wie die des Kirchengebäudes aus dem Effeff. Aber was das Bildmotiv des Glasmosaikfensters aussagen soll, das für dieses Kalenderblatt ausgewählt wurde, kann der Kirchenkenner nicht sagen.

Wittener kennen keine schlüssige Erklärung

„Die Bedeutung der oberen Bildbestandteile ist sonnenklar“, sagt Paul Brandenburg. „Die Taube symbolisiert den Heiligen Geist, die Feuerzungen darunter spielen auf das Pfingstwunder an.“ Aber für die gekreuzten Schwerter darunter habe er noch keine schlüssige Erklärung gehört.

Die katholische Herz-Jesu Kirche in Bommern geht auf einen Entwurf des Architekten Heinrich Stiegemann zurück. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Auch Hans-Otto Schierbaum, Pastor in Herz Jesu, ist bei dem Bildmotiv überfragt: „Das Glasfenster ist eines von drei Fenstern auf der Eingangsseite, wo früher der Taufstein stand. Die Funktion der Fenster ist eindeutig: Sie sollten den Taufstein in ein farbiges Licht tauchen. Die Symbolik gerade dieses Bilds hat sich mir bisher nicht erschlossen.“ Gute Chancen, das Rätsel zu lösen, sieht Pastor Schierbaum durch dieses Kalenderblatt. „Dadurch bekommt unsere Kirche mehr Aufmerksamkeit. Vielleicht ist unter den Leserinnen und Lesern jemand, der uns mehr zu den Schwertern verraten kann.“

Die 1958 geweihte Kirche geht auf einen Entwurf des Architekten Heinrich Stiegemann zurück. In Witten verzichtete er zwar auf sein Markenzeichen, den vom Kirchengebäude abgerückten Glockenturm. Mit der Schlichtheit der Halle und dem lichtdurchfluteten Innenraum ist Herz Jesu aber eine typische Stiegemann-Kirche. Leider ist auch die Bausubstanz von Herz Jesu typisch für die Nachkriegszeit. Schon Mitte der 1980er-Jahre musste die Kirche aufwendig saniert werden. „Feuchteschäden hatten der Fassade zugesetzt, im Dachstuhl mussten faulige Balken ersetzt werden“, erinnert sich Paul Brandenburg. Die Glasfenster entstammen aber der Originalausstattung von 1958.

Die Pfarrkirche Herz Jesu ist der Nachfolgebau einer 1903 errichteten Herz-Jesu-Kapelle, in der sich katholische Bergarbeiter und ihre Familien zu Gebet und Gottesdienst versammelten. Das gekreuzte Bergwerkszeichen von Schlägel und Eisen würde gut zu Herz Jesu passen. Aber die Schwerter?

Der Kalender 2023 „Stationen im Erzbistum Paderborn“ kostet 9 Euro und ist im Buchhandel erhältlich (ISB 978-3-89710-919-3). Er kann auch beim Bonifatius-Verlag (bonifatius-verlag.de, Telefon 02832-92991) bestellt werden.

