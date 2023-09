In den Tierheimen in NRW warten viele Tiere auf ein neues Zuhause. Wer ein Tier haben möchte, sollte sich vorher die richtigen Fragen stellen.

Tiere in Not

Tiere in Not Wer hat ein Herz für die schüchterne Zwergpudelhündin Leni?

Witten. Leni aus Witten hat bislang mit vielen Hunden, aber kaum Menschen zusammengelebt. Nun braucht der zurückhaltende Zwergpudel ein neues Zuhause.

Heute sucht Leni ein neues Zuhause. Die siebenjährige Zwergpudelhündin lebte bisher mit weiteren Hunden in einem Haus mit großem Garten. Sie muss allerdings noch einiges lernen.

Leni hatte immer freien Zugang zu dem Garten. Deswegen kennt sie zum Beispiel keine Leine. Nach Einschätzung der Tierschützer der Arche Noah hat sie bisher nicht viel kennengelernt und ist sehr zurückhaltend. Die Arche sucht für sie ein ruhiges und geduldiges Zuhause bei Menschen, die ihr einiges beibringen. Leni sei auch gut als Zweithund zu halten, da sie immer mit anderen Hunden gelebt hat.

Das ist Leni aus Witten, die ein neues Zuhause sucht. Foto: Arche Noah

Lesen Sie auch:

So erreicht man die Arche Noah in Witten

Alle Tiere, die in der Vermittlung sind, sind auf der Homepage des Vereins Arche Noah zu finden: arche-noah-witten.de. Das Büro an der Wetterstraße 77 ist mo, di, do, fr von 15 bis 18 Uhr und sa von 10 bis 12 besetzt: 02302 28 40 996. Interessenten können sich aber außerhalb der Öffnungszeiten an die Arche wenden: 02302 57558.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten