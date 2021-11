Weltmeister tritt bei Ballett-Gala im Wittener Saalbau auf

Ira Lieber möchte, dass ihre Tänzerinnen und Tänzer im Wittener Saalbau diesmal wieder viele Facetten des Tanzens zeigen, so wie bei den Shows der vergangenen Jahre. (Archivbild)

Witten. In „Zauberhafte Welten“ sollen die Zuschauer bei der Tanz-Gala im Wittener Saalbau entführt werden. Mit dabei: HipHop-Weltmeister TK Madaka.

Mehr als 130 Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus der Ballettschule Dancetime sowie befreundeten Tanzgruppen laden am Samstag (6.11.) ab 17 Uhr im Saalbau zur Tanz-Gala „Zauberhafte Welten“. Sie zeigen Choreografien, die sie mit ihren Trainern und Lehrerinnen in der Corona-Zeit vorbereitet haben – oder mit denen sie sogar schon Meistertitel errungen haben.

Die Zuschauer im halb ausverkauften Saalbau werden Weltmeister, Hochplatzierte bei Europameisterschaften und Deutsche Meister aus den Sparten Jazz-Dance, Ballett, HipHop, und Showtanz erleben. Die Ballettschule aus Stockum stellt mit 107 Tänzerinnen und drei Tänzern den größten Teil des Ensembles, das sich weitere Highlights wie den HipHop-Weltmeister TK Madaka, die Showtanzgruppe „PerSe“ und Gruppen des Linden-Dahlhauser TV eingeladen hat, um die Zuschauer über 150 Minuten zu unterhalten. Das in diesem Jahr im zweiten Teil der Gala vertanzte Musical ist „Wicked – die Hexen von Oz“.

Wittener Ballettschul-Leiterin will viele Facetten des Tanzens zeigen

Auch die Ballettgruppe des Wittener Inklusiven Sportvereins tritt auch auf, sie ist aber kein Gast, sondern fester Bestandteil des Tanzprogramms bei Dancetime, denn jeden Mittwoch über Kinder mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen unter fachkundiger Anleitung in der früheren neuapostolischen Kirche in Stockum, die die Tanzschule seit Jahresanfang für ihr Training und kleine Werkschauen nutzt, das Bewegen zu Musik.

Die jüngsten Teilnehmer sind auch in diesem Jahr wieder gerade einmal drei Jahre alt. (Archivbild) Foto: Manfred Sander / FUNKE Foto Services GmbH

Ira Lieber, die tänzerische Leiterin der Tanzschule, möchte, dass viele Facetten des eleganten Sports zum Ausdruck kommen sollen. So zeigen die Gruppen spielerischen Kindertanz, klassisches und modernes Ballett, Rockballett und die Königsdisziplin, den Spitzentanz.

Die jüngsten Teilnehmer sind gerade einmal drei Jahre alt, die ältesten befinden sich in den hohen Fünfzigern. Sie alle freuen sich nach der langen Corona-Pause, dass sie ihr Können endlich wieder vor Publikum zeigen können. Übrigens: Gewinne, die mit der Show generiert werden, sollen wieder an lokale karitative Einrichtungen gespendet werden, daher trägt die Gala auch dieses Jahr den Untertitel „Kinder Tanzen für Kinder“. Es sind noch Karten an der Abendkasse verfügbar.

