Weltkindertag in Witten: Busse fahren Umleitungen

Witten. Beim Familienfest zum Weltkindertag (17.9.) wird die Ruhrstraße in Witten für den Verkehr gesperrt und wird zur Spielstraße. So fahren die Busse.

Am Sonntag (17.9.) verwandelt sich die Ruhrstraße in Witten wieder in eine Spielstraße – es ist Weltkindertag. Aufgrund der Veranstaltung kommt es in der Innenstadt zu Sperrungen. Daher müssen von 10 bis ca. 21 Uhr die Busse der Linien 320, 371, 375, 376 und 379 umgeleitet werden.

Laut VER und Bogestra wird dabei die Haltestelle Husemannstraße in Richtung Hbf, Heven bzw. Bommern auf die Kurt-Schumacher-Straße vor die Einmündung Flaßkuhle verlegt. Die Haltestellen Husemannstraße und Saalbau können von den genannten Linien in Richtung Annen, Herdecke, Langendreer und Dortmund nicht angefahren werden.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Bei den Linien 375 und 379 wird die Haltestelle Witten-Rathaus in Richtung Langendreer, Dortmund bzw. Annen in die Wideystraße verlegt.

Bei den Linien 320 und 376 können auch die Haltestellen Marienhospital, Johannisstraße, Oberstraße und Husemann-Sporthalle sowie die Haltestelle Witten Rathaus (Richtung Herdecke bzw. Annen) nicht angefahren werden. Bei Bedarf wird auch an der Haltestelle Bachstraße gehalten.

Mehr Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten