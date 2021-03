Der Frauenverband „Courage“ gab anlässlich des Weltfrauentags eine Kundgebung in Witten. Auch Roswitha (65) war dabei.

Internationaler Frauentag Weltfrauentag: EN-Grüne streben Gleichstellung im Landtag an

Witten. Die Grünen im EN-Kreis setzen sich für die Parität von Männern und Frauen im Landtag ein. Auch in Witten gab es eine Kundgebung zum Weltfrauentag.

Anlässlich des internationalen Frauentags am Montag, 8. März, fordern die Grünen Ennepe-Ruhr eine politische und gesellschaftliche Gleichstellung von Frauen und Männern. „Gleichberechtigte Beteiligung von Frauen an politischen Prozessen ist für uns Grüne selbstverständlich“, so Kreisverbandssprecherin Karen Haltaufderheide.

„Deshalb stellen wir seit unserer Gründung mindestens 50 Prozent Frauen bei allen Wahlen auf und haben Doppelspitzen in Parteigliederungen und Fraktionen“, so Haltaufderheide weiter. „Gleichstellung muss in der alltäglichen politischen Arbeit gelebt werden.“

Frauenanteil im Landtag erhöhen

Im Landtag NRW haben die Grüne 2019 gemeinsam mit der SPD einen Entwurf für ein Paritégesetz eingebracht, um den geringen und noch dazu rückläufigen Frauenanteil im Landtag von 27,1 Prozent zu erhöhen. Der Gesetzentwurf befindet sich in der Beratung.

Am Samstag (6.3.) war anlässlich des bevorstehenden Weltfrauentags auch die Wittener Frauengruppe Courage auf dem Berliner Platz in Witten präsent. Unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen feierte der Verband unter anderem 30 Jahre überparteiliche Frauenarbeit.

Mehr Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.