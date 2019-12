Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weitere Aufführung am zweiten Advent

Die nächste Aufführung des Stücks „Das Hexenhaus im Herrenholz“ im Amateurtheater am Crengeldanz findet am Sonntag, 8. Dezember, um 11 Uhr statt. Die Vorstellung um 16 Uhr an diesem Tag ist bereits ausverkauft. Das Gebäude der Ruhrbühne befindet sich an der Bochumer Straße 10a.

Karten kosten für Erwachsene zehn, für Kinder fünf Euro. Sie sind an der Abendkasse oder beim Stadtmarketing an der Marktstraße 7 erhältlich.