Amer Ghanem sitzt regelmäßig unbeweglich wie ein lebendiges “Kunstwerk" auf einer Bank am Stadtpark in Witten.

Stadtgeschehen Weiß gekleideter Koran-Leser in Witten gibt Rätsel auf

Witten. Seit Wochen läuft ein wie ein Scheich gekleideter Mann durch Witten, meist sitzt er auf einer Bank an der Ruhrstraße und liest. Wer ist das?

Dieser Mann gibt Rätsel auf. Seit Wochen läuft ein weiß gewandeter Mann durch Witten, meist findet man ihn aber auf einer Bank am Eingang zum Stadtpark an der Ruhrstraße. Dort sitzt er über Stunden quasi unbeweglich und studiert in einem Buch.

Ist’s ein Schauspieler? Ein lebendiges Kunstwerk? Eher nicht. Der Mann heißt Amer Ghanem und ist 50 Jahre alt. Auf seiner Bank liest er den Koran. Er möchte sich entspannen und besinnen, erklärt er unserer Fotoreporterin auf Nachfrage. Die Bank sei für ihn „der beste Ort, um innere Ruhe zu finden“. Warum setzt er sich so öffentlich sichtbar an eine viel befahrene Straße? „Damit ich an der Welt teilnehmen kann“, sagt er und widmet sich wieder seiner Lektüre.

Viele Wittener haben den „Scheich“ auch nachts dort sitzen sehen. Zwar ist er dick eingepackt, hat Decke und Regenschirm dabei. Trotzdem bewegt er sich auch bei großer Kälte kaum von der Stelle.

