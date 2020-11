Weihnachtsparken in Witten: Ab 16 Uhr umsonst in die City

Das Weihnachtsparken startet am Donnerstag (19.11.) in der Innenstadt. Eigentlich hätte dann auch wie immer der Weihnachtsmarkt eröffnet werden sollen. Er fällt aber wegen Corona aus.

Gerade jetzt, in der Pandemie, will die Stadt den Handel mit dem Gratis-Parken im Weihnachtsgeschäft wieder unterstützen. Die Regelung gilt überall dort, wo Parkscheinautomaten stehen, also in der City und in Herbede (Ausnahme Saalbau) – bis zum 31. Dezember.

Gratisparken in Witten aber nur mit Parkscheibe

Dort darf werktags ab 16 Uhr und an den Samstagen ganztägig mit Parkscheibe geparkt werden. Die Automaten werden mit Aufklebern markiert. Die Parkscheibe ist laut Stadt nötig, weil die Höchstparkdauer unterschiedlich ist. Sie beträgt zwischen einer und vier Stunden . Wie lange man mit der Parkscheibe parken darf, steht auf den Aufklebern. Das Ordnungsamt kündigt regelmäßige Kontrollen an.

Manche Anwohner in der City dürfte dem freien Parken mit gemischten Gefühlen entgegenblicken. Zumindest gab es in der Vergangenheit hier und da Klagen über vermehrten Park-Such-Verkehr. Die Stadt ist daran interessiert, mehr Autofahrer in die Parkhäuser zu locken, wo viele Parkplätze oft unbesetzt bleiben. Gleichzeitig haben sich alle Parteien in Klimaschutzzeiten das Ziel gesetzt, die Innenstadt autoärmer zu machen.