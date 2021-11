Weihnachtsmarkt Witten: Am Stall wird es wieder märchenhaft

Den Anfang der Geschichten am Stall in Witten haben Udo Bilgard (links) von der neuapostolischen und Joachim Gresch von der katholischen Kirche gemacht.

Witten. Nach zwei Jahren Pause kehren die Geschichten am Stall nach Witten zurück. Täglich sorgt die Märchenstunde für funkelnde Kinderaugen.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Witten ist es wieder märchenhaft. Seit dieser Woche werden wieder täglich adventliche Geschichten für Groß und Klein vorgelesen und versüßen so die Adventszeit. Den Anfang machten Udo Bilgard (links) von der neuapostolischen und Joachim Gresch von der katholischen Kirche. Sie erzählten von der Geburt Jesu und sorgten so für viele glänzende Kinderaugen.

ACK organisiert Geschichten am Stall in Witten

Wer den Märchen lauschen will, der kann die „Geschichten am Stall“ täglich von 16 bis 17 Uhr am Citybogen besuchen. Organisiert wird die Märchenstunde in diesem Jahr erstmalig von der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK).

