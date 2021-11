Weihnachtsmarkt Witten: Am Stall gibt es wieder Geschichten

Die Geschichten am Stall werde auf dem Weihnachtsmarkt Witten auch in diesem Jahr nicht fehlen. So wie es hier Christian Uhlstein und Gisela Buschmann 2019 gemacht haben.

Witten. Mit dem Start des Weihnachtsmarkts in Witten werden auch wieder besinnliche Geschichten vorgelesen. Wann und wo man diesen lauschen kann.

Wie in den vergangenen Jahren wird es auch auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt in Witten wieder die „Geschichten am Stall“ geben. Ab dem 22.11. werden am Krippen-Stall am Citybogen täglich von 16 bis 17 Uhr adventliche und weihnachtliche Geschichten mit oder ohne musikalische Darbietung vorgelesen.

Kindergartengruppen in Witten können Extra-Termin ausmachen

Zusätzlich können Kindergartengruppen jeden Tag einen Termin zwischen 11.00 und 12.00 Uhr vereinbaren. Dort wird dann speziell für diese Altersgruppen ein Programm angeboten.

Die Aktion wird in diesem Jahr erstmalig von der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) organisiert. Die letzten Jahre war der Evangelische Kirchenkreis dafür verantwortlich.

